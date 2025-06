Game Pass : la totale Warcraft et du Call of Game Pass : la totale Warcraft et du Call of

C'est l'instant Game Pass pour les différentes sorties du mois de juin et si nous étions déjà au courant pour la curiosité Rematch (le jeu de foot rigolo des mecs de Sifu), c'est le moment pour Xbox d'appuyer un peu plus sur son rachat d'ABK en larguant la trilogie Warcraft sur PC et enfin un nouveau Call of, le WWII plus exactement.



Game Pass PC & Ultimate :



- Rematch (19 juin)

- Volcano Princess (24 juin)

- Again the Storm (26 juin, uniquement Xbox)

- Warcraft I Remastered (26 juin, uniquement PC)

- Warcraft II Remastered (26 juin, uniquement PC)

- Warcraft III Reforged (26 juin, uniquement PC)

- Call of Duty WWII (30 juin)

- Little Nightmares II (1er juillet)

- Rise of the Tomb Raider (1er juillet)



Game Pass Standard :



- Star Trucker (18 juin)

- Wildfrost (18 juin)

- Call of Duty WWII (30 juin)

- Little Nightmares II (1er juillet)

- Rise of the Tomb Raider (1er juillet)