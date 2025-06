Parce que l'original est déjà très bien, Final Fantasy Tactics n'inclura pas le contenu de War of the Lions

On le voyait arriver gros comme une baraque et le réalisateur Kazutoyo Maehiro a confirmé la chose : le remaster den'inclura pas le généreux contenu bonus de la versioncomme les compétences inédites, les jobs et même plusieurs personnages dont Balthier de FFXII. La raison ?Ah bah ok.Bon le jeu de base est en effet d'une grande richesse et l'on oubliera pas que l'on repartira tout de même avec un doublage refait, des conversations supplémentaires, un remaniement de l'interface utilisateur et surtout, la meilleure nouvelle, une traduction FR.Sortie prévue le 30 septembre sur tous les supports.