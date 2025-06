Cronos : The New Dawn aura une version boîte, mais pas partout et que sur PS5 (pour l'instant)

Déjà que certains gros du milieu ne garantissent même plus constamment une version boîte alors que dire des indépendants qui doivent se débrouiller avec les moyens du bord ? Pourde la part de Bloober Team (projet auto-édité pour rappel), il sera donc bien difficile voire parfois impossible de récupérer une édition physique à moins d'un distributeur intéressé mais pour info et si l'import ne vous dérange pas, Skybound vient d'annoncer une première mise en boîte, pour l'heure limitée aux USA et uniquement sur PlayStation 5.Voilà, c'était l'info du jour concernant cet intriguant survival-horror dont on attend toujours une date de sortie autre que « fin d'année ».