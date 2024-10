Beyond Good & Evil 2 existe toujours, preuve avec la nomination d'un nouveau directeur créatif

Les quelques leaks de la semaine ont poussé Ubisoft à communiquer mais pas trop non plus, se contentant de confirmer auprès de Kotaku le retour de la franchise(prétendument dans le cadre d'un remake) et cette fois via LinkedIn un petit point: l'un des anciens responsables éditoriaux, Fawzi Mesmar, se rapproche un peu plus de l'arlésienne en prenant la casquette de directeur créatif. On ignore depuis quand, vu que le poste était libre depuis plus d'un an, précisément depuis le malheureux décès d'Émile Morel.Encore une preuve que le projet est toujours en vie, même s'il sera bien difficile d'établir sa forme actuelle. Vous pouvez revoir ci-dessous sa dernière apparition publique, mais c'était il y a déjà 5 ans.