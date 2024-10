Masahiro Sakurai révèle que son prochain projet a débuté sa production il y a plus de 2 ans Masahiro Sakurai révèle que son prochain projet a débuté sa production il y a plus de 2 ans

L'ultime numéro de la série Youtube « Creating Games » a permis à Masahiro Sakurai de confirmer que l'homme travaillait bien sur un nouveau projet, et même que la production a été lancé depuis plus de 2 ans.



Dans les détails, et pourtant sans en dire davantage, le créateur de Super Smash Bros (et Kirby) déclare avoir reçu une demande en juillet 2021, au moment où il était encore sur le suivi de Super Smash Bros Ultimate, demande dont il a écrit les principaux contours « à une vitesse fulgurante ». Quelques mois après, octobre 2021, le suivi du précité s'est achevé avec la sortie du perso Sora, laissant du temps libre à Sakurai avant que le mystérieux projet n'entre en production (et de monter une équipe), ce qui lui a d'ailleurs permis de mettre en place sa série de vidéos Youtube qu'il a depuis publié. Oui, ce perfectionniste absolu avait écrit l'intégralité du contenu de ses quelques 260 vidéos avant même de lancer la chaîne…



Le projet a en tout cas été mis en place peu après avril 2022, ce qui devrait laisser espérer une annonce à venir, en laissant même chacun y aller de sa spéculation car même si Sakurai est depuis toujours affilié d'une certaine façon à Nintendo, n'oubliez pas que lui comme son studio sont indépendants.