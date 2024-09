Final Fantasy XVI baisse de prix sur PlayStation 5 et accueille une Complete Edition Final Fantasy XVI baisse de prix sur PlayStation 5 et accueille une Complete Edition

Un peu moins de 18 mois après sa sortie initiale sur PlayStation 5, Final Fantasy XVI a droit à une baisse de prix officielle, le tarif maximum passant de 79,99 à 59,99€. Après, la véritable raison, c'est surtout la mise en ligne sur le PS Store d'une « Complete Edition » incluant les deux extensions, pour 79,99€ donc.



Cela reste bien plus cher que ce que l'on peut trouver en physique (30 à 40€ pour la version standard en fouillant un peu), mais il faudra au moins cela et plusieurs promotions pour permettre à Square Enix de booster les ventes sur la longueur. L'éditeur n'a en effet plus donné de nouvelles sur le sujet depuis les 3 millions la semaine de lancement, se montrant ensuite peu satisfait des chiffres les mois avançant, preuve encore une fois de la difficulté pour la franchise à attirer un nouveau public.