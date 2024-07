[Rumeur] 343 Industries maintenu sous ''assistance respiratoire'' en attendant Halo REMAKE et Halo 7 [Rumeur] 343 Industries maintenu sous ''assistance respiratoire'' en attendant Halo REMAKE et Halo 7

Mine de rien, cela va bientôt faire 3 ans que Halo Infinite a été placé sur le marché et 343 Industries continue de se murer dans le silence si ce n'est pour le suivi heureusement soutenu de sa partie multijoueur.



« Bathrobe Spartan », source réputée fiable sur le sujet avec il se dit une douzaine de contacts anciens et actuels chez le développeur précité, est venu nous faire un état des lieux avec ses bonnes et mauvaises nouvelles :



- La vague de licenciements qui a (officiellement) touchée le studio fut massive : nous sommes passés d'environ 500 employés à moins de 280.

- Il faut néanmoins noter qu'une bonne partie des licenciements ont concerné les équipes de communication et marketing (c'est désormais la maison-mère qui gère cela).

- Sur les 280 têtes restantes, seulement 30 % sont véritablement au charbon (le reste, des producteurs, gestion, management, scénaristes…).

- La volonté est toujours là de faire désormais externaliser les chantiers de la licence Halo.

- Plus concrètement et jusqu'à nouvel ordre, 343 Industries lancera des projets en pré-production pour s'occuper du concept dans les grandes lignes, tout ce qui touche au scénario et mettre en place des différentes idées. La vraie production sera elle externalisée.

- Deux chantiers sont en cours de pré-production : un (vrai) remake de Halo Combat Evolved (déjà évoqué en rumeur, et possiblement multi-supports) ainsi que celui que l'on appellera pour l'heure Halo 7.

- Il ne faudra rien attendre sur le marché avant 2026, au mieux.

- Halo 7 proposera des modes avec le nombre de joueurs le plus élevé de la franchise, peut-être l'héritage du projet « Tatanka » (une sorte de BR en collaboration avec Certain Affinity, annulé entre temps).



En attendant de remettre la franchise sur les rails, 343 Industries est placé sous « assistance respiratoire », avec un budget surveillé de très près (d'où les embauches au compte-gouttes) pendant que Halo Infinite devrait désormais pour son suivi se limiter essentiellement à la Forge.