Xbox : les prochains portages PlayStation 5 seraient déjà en cours de chantier

Jez Corden de Windows Central vient en ajouter une couche à la situation de Microsoft, plus précisément sa nouvelle politique, en venant préciser que c'est acté : d'autres jeux first-party Xbox sont actuellement en cours de portage sur PlayStation, le lot prenant le nom de code « Latitude » pour brouiller les pistes, et si Corden ne peut en dire davantage, ses sources affirment néanmoins « l'évidence » des concernés. En gros pas de surprise.



Difficile donc de ne pas penser, pour ce qui est déjà disponible, à Starfield et pourquoi pas Halo Infinite au moins pour son multi F2P. Dans tous les cas, les annonces tomberont prochainement et on peut surtout s'attendre à tout vu la nouvelle approche dite « sans ligne rouge » pour augmenter les marges du département Xbox.