Objectifs 2025 : comme prévu, la PlayStation 5 amorce la baisse de sa courbe de ventes

Les bons résultats fiscaux de PlayStation ne font pas oublier que le temps passe décidément trop vite, et que la PS5 a effectivement atteint le pic de sa carrière il y a quelques mois. Déjà.



Car en entrant dans les détails, avec 20,8 millions de PS5 écoulées sur un an (du 1er avril 2023 au 31 mars 2024) et de multiples promotions à la hâte depuis les fêtes de noël, la console loupe pourtant de peu son objectif de 21 millions, la faute à un premier trimestre en chute de 29 %.



Et ce n'est pas fini car Sony prévoir désormais 18 millions de livraisons supplémentaires pour l'année fiscale en cours (jusqu'au 31 mars 2025), poursuivant une baisse que ne pourra combler l'éventuelle mais probable PS5 Pro, pour un résultat LTD à ce moment de 77,6 millions depuis le lancement. Joli score, mais qui attesterait néanmoins cette fois d'un léger recul par rapport au score de la PS4 sur le même laps de temps (79 millions).