Japon : l'auteur de 39 lettres de menace de mort envers Nintendo a été inculpé Japon : l'auteur de 39 lettres de menace de mort envers Nintendo a été inculpé

Petit article pour signaler que l'homme responsable de menaces de mort envers Nintendo (Japan) et ses fans locaux vient d'être arrêté à Hitachi (préfecture d'Ibaraki). Ce n'est pas le premier « joueur » qui se laisse aller à ce type de déclaration envers un constructeur/éditeur/développeur, bien évidemment sous couvert d'anonymat car ça sait être audacieux quand ça veut, mais ce cas avait été pris particulièrement au sérieux par Nintendo.



L'homme de 27 ans avait envoyé pas moins de 39 lettres de menace à Nintendo (du 22 août au 29 novembre 2023), déclarant qu'il ferait payer la boîte d'avoir sorti « un jeu aussi merdique » (*) et avait annoncé vouloir « tuer toutes les personnes impliquées » tout en avertissant vouloir s'en prendre à tous les spectateurs qui viendraient aux events de Nintendo, conduisant tout de même l'entreprise par soucis de sécurité à annuler les finales nationales du Splatoon Koshien 2023 et le Nintendo Live 2024 de janvier.



(*) On ignore de quel jeu il s'agit, ptéte que le mec a rien compris au gameplay de Tears of the Kingdom, nous ne le saurons jamais.