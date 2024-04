Contrairement à PlayStation et Xbox, Nintendo a refusé toute collaboration pour Fortnite Contrairement à PlayStation et Xbox, Nintendo a refusé toute collaboration pour Fortnite

On sait à quel point Nintendo se veut protectionniste quand à l'exploitation de ses franchises, et il n'était même pas question de faire une fleur pour l'un des jeux les plus populaires du monde. C'est ce que vient de révéler Donald Mustard (directeur de création chez Epic Games) qui lors de l'énorme event « Gaming Legend Series » en 2020 a réussi à intégrer dans Fortnite les skins de Kratos (God of War) ainsi que Master Chief (Halo)… mais rien du côté de Nintendo.



Car Epic avait en volonté de placer en troisième représentant Samus Aran (Metroid), un choix accepté par la firme du plombier sous une seule condition : que le skin n'apparaisse que pour les joueurs Switch. Intolérable pour Epic Games qui fait fi de toutes barrières depuis bien longtemps et les choses en sont restées là. Peut-être pour la prochaine fois ?



Profitons-en pour indiquer aux fans ici présents (peu nombreux mais il y en a) que les derniers leaks ont établi que la prochaine Saison devrait avoir pour thème Mad Max, la suivante Marvel (encore oui) et que l'on peut s'attendre à une collaboration avec Pirates des Caraïbes et une mini-Saison « Fortnite OG Chapitre 2 » en fin d'année.