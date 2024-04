Jeff Grubb : Dead Space 2 Remake a été annulé Jeff Grubb : Dead Space 2 Remake a été annulé

On le disait hier soir : c'est dommage que EA Motive soit maintenant totalement consacré à Iron Man et l'avenir de Battlefield, tout cela nivelant les chances de revoir de si-tôt la franchise Dead Space.



Et on ne croyait pas si bien dire en apprenant de la bouche de Jeff Grubb que Dead Space 2 Remake a bien été mis en chantier avant d'être mis dans un sombre placard vu les ventes apparemment en-deça des objectifs de la première refonte.



Rendez-bous dans 10 ans pour une nouvelle chance ?