Grand Theft Auto VI : une forte odeur de report, qui pourrait aller jusqu'en 2026 Grand Theft Auto VI : une forte odeur de report, qui pourrait aller jusqu'en 2026

Oh bah comme c'est inattendu ! Selon des sources bien informées de Kotaku, le titanesque chantier Grand Theft Auto VI prendrait actuellement du retard alors que les développeurs sont sur le point de faire un retour en total présentiel, et si Rockstar souhaiterait toujours un lancement pour début 2025, les risques d'un report majeur augmentent chaque jour.



La sortie pourrait en effet basculer au printemps 2025 dans le meilleur des cas, fin 2025 étant l'option la plus plausible déjà évoquée en interne, mais un ultime recours pour 2026 n'est plus de l'ordre de l'impossible.



Bref, on va être patient, comme souvent avec un tel morceau.