Xbox : le clou final dans le cercueil sur physique ?

Car une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, et faut dire que de toute façon elles sont nombreuses ces temps-ci, Jez Corden de Windows Central vient nous en servir deux autres sur un plateau pour terminer la journée un peu plus mal encore :



- Parmi les 1900 licenciements préalablement annoncés chez Microsoft Gaming, vous pouvez inclure apparemment toute l'équipe de support client interne d'Activision Blizzard.



- Pire encore : Microsoft aurait fermé tous ses départements dédiés sur la commercialisation physique des jeux Xbox.



Pour ce dernier point, peut-on encore être surpris si on a suivi toutes les rumeurs, dont l'arrivée probable d'une Xbox Series X sans lecteur disque ?