Au Brésil, une (énorme) hausse de prix de la Xbox Series S qui passe difficilement

Sans non plus atteindre le même niveau que dans les territoires anglo-saxons, la marque Xbox connaît son petit effet en Amérique Latine, mais la gronde commence néanmoins à se faire entendre du coté du Brésil qui, déjà touché par un recul massif du physique de la part de Microsoft (plusieurs sources chez les grossistes indiquent une fin de distribution de la part de l'éditeur), doit maintenant faire avec une énorme augmentation du modèle Xbox Series S.



Vendu jusque là entre R$2000 et R$2500 selon la situation (l'équivalent de 475€, déjà cher), la console coûte désormais R$3599, soit environ 675€ ! Les taxes d'important sont très élevées donc ce genre de tarif n'est pas exceptionnel mais tout de même, cela met la console au même niveau d'une PlayStation 5 Digital, pourtant bien plus puissante.



Microsoft ne donne d'ailleurs aucune justification face à cette hausse, et on ignore du coup si elle se généralisera ensuite chez les autres constructeurs.