PlayStation 5 : Sony annonce une hausse de prix des accessoires (au Japon) PlayStation 5 : Sony annonce une hausse de prix des accessoires (au Japon)

La PlayStation 5 se porte bien au Japon « pour une console de salon », et alors qu'on aurait pu penser que Sony chercherait à caresser dans le sens du poil son ancienne maison-mère pour tenter pourquoi pas d'inverser une chute du LTD depuis l'ère PS2, l'annonce d'une hausse de prix tombe assez mal.



Car après l'augmentation du prix de la console et des abonnements, c'est au tour des accessoires de subir l'inflation (à cause de l'Ukraine, sûrement) :



- DualSense classique : 9.480 yens (au lieu de 7.678 yens)

- DualSense diverses couleurs : 9.980 yens (au lieu de 8.228 yens)

- Casque Pulse 3D : 12.980 yens (au lieu de 10.978 yens)

- Caméra HD : 7.980 yens (au lieu de 6.578 yens)

- Télécommande Multimédia : 3.980 yens (au lieu de 3.278 yens)



Rassurez-vous, rien n'a encore été annoncé sur le sujet pour l'occident. Pas encore.