Switch : nouveaux packs pour écouler les stocks

On s'en doute sans que ça ait besoin d'être officiel : la Switch va vivre son dernier grand noël avant l'arrivée de sa remplaçante quelque part en 2024, et l'heure va être à écouler les stocks des anciens modèles pour ne laisser survivre que la OLED pendant quelques temps.



De fait, Nintendo annonce 4 bundles, donc 3 à destination de l'Europe, et ce pour le 20 octobre :



- Switch Lite Bleu + Animal Crossing : New Horizons gratuit (199,99€)

- Switch Lite Rose + Animal Crossing : New Horizons gratuit (199,99€)

- Switch + Nintendo Switch Sports gratuit + 3 mois NSO (299,99€)

- Aux USA, Switch + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mois NSO (299,99$)



Note :

- Tous les jeux indiqués sont directement préinstallés dans la console

- Les Switch Lite sont skinés aux couleurs du jeu



Pas la folie, et les plus retardataires n'oublieront pas que le Black Friday aura lieu un mois plus tard pour probablement plus intéressant.