Nintendo : 130 millions de Switch écoulées

La Switch poursuit sa prestigieuse carrière en approchant des 130 millions d'unités écoulées au 30 juin 2023 (129,53 millions pour être précis), avec le miracle vu son âge d'une hausse des ventes par rapport au printemps 2022, miracle évidemment lié à Tears of the Kingdom et le bundle Switch OLED Collector.



3,91 millions de Switch ont en effet été écoulées du 1er avril au 31 juin 2023, contre 3,43 millions l'année dernière à la même période.



A ce stade et sans savoir les intentions de Nintendo concernant une baisse de prix tout comme la date exacte de la prochaine console, difficile de savoir si la petite hybride aura les épaules pour taper 20 millions de plus et ainsi oser bousculer le duo PS2/DS.