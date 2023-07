Microsoft : le contrat d'origine proposé à Sony incluait toutes les licences Activision Microsoft : le contrat d'origine proposé à Sony incluait toutes les licences Activision

Hier, nous apprenions que Sony a décidé d'accepter dans la toute dernière ligne droite de l'affaire Xbox x Activision (et mieux valait pour eux) le contrat permettant à la franchise Call of Duty de sortir sur supports PlayStation pour les 10 années à venir.



Mais comme le relève The Verge, cette décennie se fera au prix des autres licences d'Activision, preuve avec l'existence d'une autre offre datée au 23 mai 2022, où Phil Spencer proposait à Jim Ryan un contrat de seulement 5 ans (jusqu'au 31 décembre 2027) mais pour TOUS les jeux Activision Blizzard. Désormais, il ne reste donc plus que Call of Duty, ouvrant la perspective d'une exclusivité PC/Xbox pour toutes les autres licences, même si certains diront et pas forcément à tort qu'elles ne sont pas non plus très nombreuses. Dans tous les cas, restera l'ironie que Microsoft pourra s'il le souhaite sortir un nouveau Crash Bandicoot, ancienne mascotte PlayStation, sur tous les supports hors PlayStation.