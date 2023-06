Microsoft VS FTC : quand le joker des vieux mails se retourne maintenant contre Jim Ryan Microsoft VS FTC : quand le joker des vieux mails se retourne maintenant contre Jim Ryan

L'affaire Microsoft VS FTC portée devant les tribunaux est décidément très croustillante niveau anecdotes et retournements de situations. Et jusque là, Jim Ryan se frottait les mains devant de nombreux mails de son concurrent, certains fuités, attestant de la volonté par Microsoft de détruire Sony ou de surveiller tout ce qui bouge via une wish-list en vue de potentiels rachats.



Sauf que Microsoft n'est pas la seule boîte du monde à utiliser une boîte mail, et Sony vient de s'en rendre compte à ses dépends avec la mise en place dans le dossier d'un mail daté du 20 janvier 2022 qui a dû donner un beau sourire à Microsoft, et une goutte de sueur dans le dos à Jim Ryan.



Devant la FTC, il est prouvé que depuis début 2022, Jim Ryan reconnaissait lui-même ne pas craindre que Call of Duty deviendrait une exclusivité Xbox, qu'il s'était entretenu avec Phil Spencer sur le sujet et que même s'il aurait préféré que le rachat n'ait pas lieu, la validation ne changerait rien à la situation. « Nous irons bien, même mieux que bien. » Et histoire de bien enfoncer le clou, Chris Deering (ex-PDG de Sony Computer Entertainment) lui a approuvé par mail qu'il n'y avait aucun risque et qu'il savait que la volonté première de Microsoft derrière ce rachat était King pour l'implémentation Xbox sur mobile.



De quoi faire exploser en plein vol toutes les plaintes publiques de Jim Ryan depuis sur ses nombreuses « craintes », et ses déclarations sur l'impact dévastateur pour PlayStation en cas de l'approbation d'un rachat, d'autant plus que la totalité des arguments de Ryan ne portait ni sur le PC, ni sur le mobile, ni sur le Cloud, mais bien uniquement sur une franchise dont il ne craignait pas la perte (au mieux celle du deal marketing, mais c'est une autre histoire).



Une contre-attaque dont s'est immédiatement réjouit Microsoft en pointant du doigt la mauvaise-foi du concerné ainsi que le lobbying Sony dans sa tentative de maintenir sa position dominante. Un peu dans les cordes et s'emmêlant visiblement dans ses arguments, Jim Ryan a déclaré que PlayStation n'aurait jamais eu l'envie de racheter Activision pour 69 millions de dollars vu que Bungie, à 3,6 millions le deal, leur « donnera beaucoup plus ».



Mais mec, tu donnes raison à ton adversaire là...