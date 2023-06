L'espoir renaît doucement pour un retour de Metal Gear Solid 4 sur des supports modernes L'espoir renaît doucement pour un retour de Metal Gear Solid 4 sur des supports modernes

Coincé sur PlayStation 3 depuis 15 ans, le cas Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots pourrait enfin partir à la découverte d'autres supports et d'un nouveau public en plus de ceux qui veulent tout simplement redécouvrir le final de la franchise principale, chronologiquement parlant.



La mise à jour du site web officiel a en effet été fouillé de fond en comble par quelques ninjas, découvrant que la page de la chronologie complète de la saga s'est vu ajouter des onglets sur les différents jeux de la Master Collection Vol.1… ainsi que des espaces réservés pour Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid V et MGS Peace Walker.



3 jeux, idéal donc pour une Master Collection Vol. 2, chose que confirme les sources d'IGN évoquant qu'il s'agit là précisément du contenu de la deuxième compilation, néanmoins non-exhaustif. Qui sait donc si nous n'aurons pas en bonus du Portable Ops ou les plus méconnus Ghost Babel et Acid.