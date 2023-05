France : lancement explosif pour Zelda TOTK France : lancement explosif pour Zelda TOTK

Après le Royaume-Uni (200.000 unités écoulées pour le lancement), au tour du marché français de s'exprimer sur le lancement de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, on peut déjà le dire époustouflant : 500.000 ventes en seulement deux jours (donnée rapportée par Oscar Lemaire), et on parle seulement du marché physique.



Pour vous donner un ordre d'idée, et toujours hors numérique, c'est un meilleur démarrage que des morceaux comme Pokémon Ecarlate & Violet, Red Dead Redemption II et les derniers FIFA.