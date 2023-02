Xbox : le CMA pourrait valider le rachat d'Activision Blizzard King... mais sans Call of Duty Xbox : le CMA pourrait valider le rachat d'Activision Blizzard King... mais sans Call of Duty

Comme attendu et même avec deux jours d'avance, le puissant régulateur UK (CMA) a rendu ses conclusions provisoires concernant le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, et l'heure reste aux négociations car si le régulateur se montre défavorable, il annonce que la position pourrait changer si Microsoft valide l'un de ses trois choix :



- Que le rachat ne concerne pas Call of Duty (et les studios affiliés)

- Que le rachat ne concerne pas Activision (uniquement Blizzard & King)

- Que le rachat ne concerne ni Activision, ni Blizzard (uniquement King)



Un véritable chemin de croix pour Microsoft qui certes, pourrait bien s'en sortir en récupérant uniquement Blizzard pour appuyer davantage le MS Store (et le Game Pass) sur PC, tout en bénéficiant enfin d'une force de frappe sur mobile via King.



Mais sans l'avouer publiquement, Call of Duty même non-exclu garde une haute valeur pour le Game Pass et en attendant qu'une réponse soit livrée, l'avocate générale adjointe de Microsoft a rappelé au CMA avoir déjà proposé sur la table une parité totale sur Call of Duty envers PlayStation, aussi bien sur le contenu, la tarification, la qualité et les fonctionnalités.