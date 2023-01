Microsoft : un CA JV en baisse par le manque de stocks Xbox... et d'exclusivités Microsoft : un CA JV en baisse par le manque de stocks Xbox... et d'exclusivités

On n'ira pas jusqu'à dire que les voyants sont au rouge mais reste que les fêtes de fin d'année dernière (octobre à décembre 2022) n'ont pas été particulièrement réjouissantes pour Microsoft, avec un CA du secteur JV en baisse d'environ 13 % par rapport à 2021.



Une légère chute, ça arrive à chacun, mais ce n'est pas habituel deux ans après avoir lancé une nouvelle console au succès certain, en tout cas meilleur que pour la Xbox One. Les conséquences de causes qui sont en revanche bien connues :



- Le CA des ventes hardware Xbox en baisse de 13 % à cause de la pénurie (maintenant réglée, en partie du moins), chose qui n'a pas pu être totalement compensée par la Xbox Series S.

- Un CA « contenus et services » en baisse de 12 % par le manque de nouveaux gros jeux tiers (et la monétisation qui va avec) mais également d'exclusivités, là où en 2021, la firme avait enchaîné Forza Horizon 5, Age of Empires IV et Halo Infinite.



Les seules bonnes nouvelles pour Microsoft, outre les perspectives d'une année 2023 plus explosive, c'est que le nombre d'abonnés Game Pass est toujours à la hausse (mais pas de MAJ des chiffres) et qu'avec 120 millions de joueurs actifs mensuels tous secteurs confondus (PC, Xbox, Cloud, mobile), la marque a une audience plus élevée que ses deux « concurrents ».