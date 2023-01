Le Fond d'Investissement Saoudien reprend une petite bouchée de Nintendo Le Fond d'Investissement Saoudien reprend une petite bouchée de Nintendo

Le Fonds d'Investissement Public saoudien (« PIF ») continue de profiter de la faiblesse actuelle du yen pour lâcher de nouveaux billets dans les entreprises JV japonaises, maintenant son statut de 5e plus gros actionnaire de Nintendo en rachetant de nouvelles parts pour atteindre les 6,07 % (5,01 % auparavant).



Le Fond possède également des parts chez Nexon, Capcom et Koei Tecmo, et pour rappel, deux autres branches saoudiennes continuent leur progression sur le marché : l'organisation MiSK s'est fait remarquer avec le rachat de SNK Corporation, tandis que le fond SGG a lâché l'année dernière l'équivalent d'1 milliard de dollars pour s'offrir 8 % du grandissant Embracer.