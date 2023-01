Activision x Xbox : le rapport du CMA attendra quelques semaines supplémentaires Activision x Xbox : le rapport du CMA attendra quelques semaines supplémentaires

Plus tôt cette semaine, Microsoft semblait en bonne position pour enfin conclure son rachat d'Activision Blizzard, n'ayant pas hésité à faire savoir au régulateur US (FTC) pouvoir se passer de son approbation s'il obtenait derrière la validation de l'équivalent UK (CMA) ainsi que la Commission Européenne.



Pas de bol pour l'entreprise, elle devra peut-être attendre plus longtemps que prévu pour sortir ce joker, le CMA venant d'annoncer un recul de la date limite de publication de son rapport, plus exactement le 26 avril (au lieu du 1er mars).



Huit semaines supplémentaires pour rassembler un maximum de données et multiplier les pourparlers, avec néanmoins l'objectif pour le CMA de terminer l'enquête « dans les meilleurs délais et avant cette date », en ajoutant que des conclusions provisoires pourraient tomber fin janvier ou début février.



La Commission Européenne rendra elle son rapport fin mars au plus tard.