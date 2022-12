[Rumeur] Après la VR, l'extension et la série TV, un projet multi/coop pour la franchise Horizon [Rumeur] Après la VR, l'extension et la série TV, un projet multi/coop pour la franchise Horizon

Que Guerilla Games prépare un projet multijoueur, c'était acté, mais des précisions sur le sujet viennent de tomber par le biais de nouvelles offres d'emploi, permettant d'apprendre sans grande surprise quelle licence semble concernée par tout cela :



« Guerilla est à la recherche d'un concepteur principal pour apporter l'univers en expansion de la franchise Horizon vers un public multijoueur. »



Une autre annonce parle également d'un mode coopération pour lutter contre une grande variété d'ennemis/machines, permettant de faire lien avec les souhaits de Guerilla, voulant de base inclure un mode coop pour Horizon Forbidden West avant de mettre cette feature à la poubelle. Ou dans un tiroir du coup.



A confirmer comme d'habitude mais cela signifierait que pas moins de 6 projets Horizon sont actuellement en cours de développement, dont 3 en rumeur :



- Horizon : Call of the Mountain (22 février 2023, PSVR 2)

- Horizon : Burning Shores (19 avril 2023, PS5)

- Série TV Live (Netflix)

- Un remaster PS5 de Horizon Zero Dawn (rumeur)

- Le projet multi/coop évoqué dans cet article

- Un MMORPG Horizon avec NCSoft (rumeur)