Pokemon Ecarlate et Violet s'octroie le record absolu dans toute l'histoire de Nintendo

Bonsoir. Votre serviteur surgit de la nuit noire (comme Batman, mais en mieux), juste pour annoncer que Nintendo vient de déclarer la chose suivante : Pokémon Écarlate & Violet ont dépassé les 10 millions de ventes en l'espace de 3 jours. 72h.



C'est énorme, et c'est peu de le dire : il s'agit du plus grand lancement de tous les temps pour un jeu édité par Nintendo, quel que soit le support. Voilà. Et tant pis si c'est pas très beau.