Épisode 01

Nous voilà embarqué pour une toute nouvelle Aventure Pokémon -⌁ [] : J'ai honnêtement passé de très agréable première heures sur la découverte de ce nouveau pokémon. Je partais pourtant un peu à reculons... À chaque, j'ai un grand sentiment d'excitation (). Mais, chaque année de plus en plus, je finis toujours plus ou moins déçu () par). Autant dire que malgré les informations desaux élans enchanteurs, leayant eu accès aux jeux en avance m'ont refroidis, et, c'est ainsi que j'ai commencé à craindre un jeu réellement catastrophique... Je les remercie d'ailleurs au passage ! Grâce à eux tout les petites faiblesses graphiques du départ () ont au final peu impacté mon début d'aventure, car je m'attendais à truc horrible, alors que ce n'est franchement pas le cas; tout est une question d'angle de vue au final. Car, objectivement, cette nouvelle génération aborde exactement laque de nombreux joueurs espéraient (). Qu'elled'avoir un jeu en mains moins rigide (), d'avoir tant d'ouverture et de vie dans son approche. Je ne compare pas le jeux àou autresdu genre (), je le prends presque comme un jeu indépendant aux moyens et au temps limitée () avec de plus grandes ambitions pour la licence qu'exposer jusque-lors. Je préfère me focaliser sur le plaisir de jeu et le côté, la découverte de nouvelles mécaniques bien implémentés, que sur les défauts (). Je trouve le bashing suret le Web vraiment symptomatique d'un manque de discernement sur ce qu'est le jeux-vidéo avant tout. Ce n'est pas franchement constructif cette façon de mettre au pilori des jeux, alors que clairement, oui, il y a matière à critiquer certaines choses avec des arguments et de façon intelligible (), mais aussi tellement de bonnes choses à mettre en avant ! En tout cas, si vous aimez, survolez les critiques, imprégnez-vous du pessimisme ambiant comme j'ai pu le faire, etDébut d'aventure, premier pas dans Paldea, découverte de sa faune et de sa flore, exploration, nouvelles mécaniques, crafting, nouveaux Pokémon...