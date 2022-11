Switch : mise à jour des ventes softwares, dont 5 millions de Splatoon 3 au Japon Switch : mise à jour des ventes softwares, dont 5 millions de Splatoon 3 au Japon

Après le hardware, restons chez Nintendo pour parler des jeux avec toujours des chiffres assez prodigieux dont un Splatoon 3 à près de 8 millions en seulement 3 semaines, un premier bilan qui indique deux fait :



- La licence est de plus en plus imposante…

- Mais surtout au Japon qui représente à lui seul 5 millions.



Hormis cela :



- Xenoblade Chronicles 3 est le meilleur départ de la série avec déjà 1,72 million d'unités écoulées.

- Mario Kart 8 Deluxe s'approche des 50 millions…

- Quelques mois ont suffit à Kirby et le Monde Oublié pour devenir le plus gros succès de l'histoire de la franchise, dépassant le score historique du tout premier épisode sur GameBoy (5,1 millions).

- 51 % des jeux Switch vendus cet été étaient en dématérialisé.



Les 10 actuels plus gros succès de la Switch :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 48,41 millions

2) Animal Crossing : New Horizons : 40,17 millions

3) Super Smash Bros Ultimate : 29,53 millions

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 27,79 millions

5) Pokémon Epée & Bouclier : 25,37 millions

6) Super Mario Odyssey : 24,4 millions

7) Super Mario Party : 18,35 millions

8) Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : 14,92 millions

9) Ring Fit Adventure : 14,87 millions

10) Pokémon Let's Go : 14,66 millions



Sans oublier :



- Légendes Pokémon : Arceus : 13,91 millions

- Mario Party Superstars : 8,07 millions

- Splatoon 3 : 7,9 millions

- Nintendo Switch Sports : 6,15 millions

- Kirby et le Monde Oublié : 5,27 millions

- Mario Strikers : Battle League : 2,17 millions

- Xenoblade Chronicles 3 : 1,72 million