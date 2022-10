Le CADE (Brésil) valide à son tour l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft Le CADE (Brésil) valide à son tour l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft

Après l'Arabie Saoudite, c'est au tour du Brésil d'approuver via le CADE (Conseil Administratif pour la Défense Économique) l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, estimant d'un coté que la firme de Redmond ne compte probablement pas imposer des exclusivités à ses propres supports de si tôt tant elle pourrait avoir à perdre sur le plan économique, et que même si cela venait à arriver, l'incidence ne serait pas impactant au point de renverser le marché.



Le CADE n'hésite d'ailleurs pas à tacler Sony en sous-entendus éloquents, indiquant que les organismes du genre sont là pour promouvoir le bien-être des consommateurs « et non la défense des intérêts particuliers de concurrents spécifiques », enfonçant le clou en déclarant que si Nintendo tient sans problème la barque sans productions Activision Blizzard (ou presque), il n'y a aucune raison que PlayStation ne parvienne à faire de même vu sa fan-base, ses propres exclusivités, la puissance de sa marque et les nombreux partenariats avec des tiers.



Deux validations pour l'heure donc, même si les plus importantes sont à venir :



- La FTC (USA) fin novembre.

- L'Autorité du Surveillance Européenne le 8 novembre.

- Le Régulateur Britannique de la Concurrence le 1er mars 2023 au plus tard.