[Rumeur] Jeff Grubb : un nouveau Nintendo Direct dans 2 semaines [Rumeur] Jeff Grubb : un nouveau Nintendo Direct dans 2 semaines

Cela faisait longtemps mais vu le taux de véracité de Jeff Grubb depuis un moment, on ne peut passer à coté de sa dernière déclaration en date : celle attestant par une (ou plusieurs ?) de ses sources qu'un Nintendo Direct serait prévu pour la semaine du 12 septembre, donc probablement le 13, 14 ou 15 selon l'heure et le décalage horaire.



Ce ne serait pas surprenant si la firme souhaite faire un point sur son planning de fin d'année (Bayonetta 3, Pokémon Écarlate & Violet, Dragon Quest Treasures, Mario + The Lapins Crétins 2…), et on espère surtout qu'on aura droit SI POSSIBLE à un aperçu de l'avenir, pour le moment fait uniquement de Zelda : Breath of the Wild 2 (oui, et Metroid Prime 4 certes).