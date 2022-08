Avec le modèle CFI-1200, la PlayStation 5 continue son petit régime minceur Avec le modèle CFI-1200, la PlayStation 5 continue son petit régime minceur

A défaut d'avoir une baisse de prix propre au cycle naturel des consoles, et chacun sait aujourd'hui que c'est même l'inverse qui se produit, la PlayStation 5 aura au moins les honneurs d'avoir profité de le chaleur de l'été pour perdre encore un peu de poids comme l'atteste le site australien Press Start qui a pu mettre la main sur la révision CFI-1200. Cette dernière sera dans les bacs sur tous les territoires d'ici quelques semaines, et concernant le Japon, plus précisément le 15 septembre.



Pas de détails sur les améliorations internes (comme une modification du dissipateur thermique l'année dernière) mais au moins quelques centaines de grammes de perdus, ce qui ajouté à la première cure du modèle 1100 permet de commencer à voir la différence par rapport à la version initiale de 2020.



PlayStation 5 (Blu-Ray) :

- Modèle 1000 (2020) : 4,5Kg

- Modèle 1100 (2021) : 4,2Kg

- Modèle 1200 (2022) : 3,9Kg



PlayStation 5 (Digital Edition) :

- Modèle 1000 (2020) : 3,9Kg

- Modèle 1100 (2021) : 3,6Kg

- Modèle 1200 (2022) : 3,4Kg