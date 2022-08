Microsoft indique officiellement que la PS4 s'est deux fois mieux vendue que la One Microsoft indique officiellement que la PS4 s'est deux fois mieux vendue que la One

On l'a remarqué depuis des années : Microsoft n'est plus très chaud pour donner des chiffres de ventes hardware, mais n'a pas eu le choix de donner une approximation concernant le cas de la Xbox One. Plus précisément, c'est dans l'enquête menée sur le rachat d'Activision Blizzard que l'entreprise a indiqué publiquement que sur la dernière génération de consoles, la PlayStation 4 s'était vendue un peu plus du double de la Xbox One. Au moins c'est officiel.



On peut donc estimer que, la PlayStation 4 s'étant vendue à plus de 115 millions d'exemplaires (précisément 117,2 millions au rapport définitif), la Xbox One s'est donc écoulée entre 50 et 55 millions d'unités. Cela en ferait la 14e console la plus vendue de tous les temps, devant la Super Nes (et derrière la Nes), avec quand même le double de ventes de la toute première Xbox (24 millions), mais très loin derrière la Xbox 360 (environ 85 millions).



Quant à la Xbox Series, le mystère reste complet, si ce n'est qu'elle reste la Xbox la plus vendue sur le même laps de temps de carrière.



(Source : Eurogamer)