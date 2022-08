GTA V passe la barre des 170 millions GTA V passe la barre des 170 millions

La mise à disposition de GTA V sur PlayStation 5 et Xbox Series continue de porter l'un des jeux les plus vendus du monde vers de plus grandes hauteurs : encore 5 millions de ventes durant le printemps, soit 170 millions au total. Red Dead Redemption 2 s'est lui contenté d'un seul million supplémentaire, pour un total de tout de même 45 millions.



Sinon apprenez que :



- NBA 2K22 à 12 millions.

- Borderlands 3 à 15 millions, toujours très loin de Borderlands 2 (26 millions).



- Take-Two fait partie des rares élus à avoir fait mieux durant le printemps dernier qu'en 2021.

- Et ceci grâce à la prise en compte de l'éditeur mobile Zynga dont l'acquisition a coûté bien cher.

- Grâce à Zynga, la part du mobile dans l'ensemble des revenus chez Take-Two pourrait passer de 12 % à 45 %.

- 8 remasters/portages en préparation.



On vous laisse spéculer sur le dernier point, mais il est possible qu'au moins deux soit déjà officiellement connus (GTA San Andreas sur Quest et GTA Trilogy sur mobile).