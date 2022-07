L'extension de Xenoblade Chronicles 3 sera aussi massive que celle de Chronicles 2 (Torna)

A la veille du lancement de, Monolith a lâché deux informations outre le fait que le terrain de jeu de cet épisode est cinq fois plus grand que dans- L'extension proposée dans le Season Pass et qui arrivera courant 2023 proposera un contenu équivalent à l'extension(donc il y aura de quoi faire).- Ce troisième épisode ne marquera pas la fin de la série : elle se poursuivra « aussi longtemps que possible ».Vu le timing, on peut donc s'attendre à un(ou un X2 ?) sur la prochaine console de Nintendo, mais on continue d'espérer qu'une nouvelle licence interviendra un jour ou l'autre.