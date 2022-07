En attendant une date, Bayonetta 3 passe par l'organisme de classification ESRB En attendant une date, Bayonetta 3 passe par l'organisme de classification ESRB

Jusqu'à preuve du contraire, ce qui dans le jargon signifie en attendant un éventuel report, Bayonetta 3 est toujours prévu pour cette année, et sachez que l'espoir est soudainement de nouveau permis quand on découvre que le titre vient de passer l'étape de la classification ESRB.



Remarquons d'ailleurs qu'entre les thèmes de circonstance vu la licence comme « Violence » et « Nudité partielle », nous avons le coup des « achats in-game », ce qui ne signifie pas forcément micro-transactions mais d'éventuels DLC, ce qui reste surprenant vu que les deux premiers en étant dénués.