Japon : en 20 ans et 4 générations, Microsoft a vendu 2,3 millions de Xbox

Il y a 20 ans ou presque, le 22 février 2002 pour être exact, sortait la Xbox première du nom au Japon, avec d'ailleurs une certaine avance sur l'Europe qui a dû patienter jusqu'au mois suivant. Une marque qui reste encore très discrète sur l'archipel mais Famitsu a souhaité marquer le coup en faisant le bilan des 2 décennies, annonçant que sur 4 générations, 2,3 millions de Xbox ont été écoulées.



C'est faible, surtout que l'énorme majorité vient de la Xbox 360 mais on continuera d'indiquer qu'en 11 mois, la gamme Xbox Series dépassait déjà ce que la Xbox One a fait en 7 ans, et a bon espoir de se retrouver un jour devant la première Xbox, donc aux alentours du demi-million.



Dans le détail (à la mi-février) :



- Xbox : 472.992

- Xbox 360 : 1.616.128

- Xbox One : 114.831

- Xbox Series : 142.024 (plus de 150.000 depuis)



Même si bien plus en recul qu'à l'époque 360, Microsoft remet quelques efforts sur la table, déjà dans sa campagne de communication via les influenceurs japonais sur Twitch et Youtube, quelques deals Game Pass locaux (Dragon Quest XI, Final Fantasy, Yakuza, Octopath Traveler…) sans oublier que la firme possède désormais un studio sur place : Tango Gameworks.



Bonus : les meilleures ventes Xbox au Japon (uniquement physique).



1) Dead or Alive 3 (Xbox) : 271.149

2) Star Ocean 4 (X360) : 208.521

3) Tales of Vesperia (X360) : 204.305

4) Blue Dragon (X360) : 203.740

5) The Last Remnant (X360) : 154.493