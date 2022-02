En dépassant les 100 millions, la Switch devient la 5e console la plus vendue de l'histoire En dépassant les 100 millions, la Switch devient la 5e console la plus vendue de l'histoire

C'est fait : dans son dernier rapport fiscal (qui s'arrête au 31 décembre 2021), Nintendo annonce que la Switch a dépassé le sacro-saint cap des 100 millions d'unités écoulées, et plus exactement 103,5 millions, pour 10,6 millions durant le dernier trimestre de l'année dernière :



- 81,6 millions pour le modèle standard

- 17,8 millions de Switch Lite

- 4 millions de Switch OLED



La Switch devient de fait la 5e console la plus vendue de tous les temps, dépassant du coup la première PlayStation (102,4 millions) et la Wii (101,6 millions), continuant sa course vers la PlayStation 4 (116,8 millions) avec théoriquement une belle marge de temps : selon le PDG, la console en est toujours au milieu de son cycle de carrière, propos pourtant livré il y a un an, et permettant de savoir que la console sera encore sur le marché courant 2026. Ce qui notez n'empêche pas une New Gen d'être lancée entre-temps.