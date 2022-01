25 millions d'abonnés pour le Game Pass 25 millions d'abonnés pour le Game Pass

En parallèle de la probable plus grosse annonce de la semaine, Microsoft se décide enfin à mettre à jour ses données Game Pass, et nous en sommes désormais à 25 millions d'abonnés.



Microsoft qui d'ailleurs indique que lorsque le rachat d'Activision sera enfin signé (comme avec Bethesda, il faut quelques mois avant que cela ne devienne clairement officiel), tous les jeux de l'éditeur intégreront le service, que ce soit les anciens mais aussi les nouveaux. Comprenez donc que tous les prochains Call of Duty seront Day One dans le Game Pass.