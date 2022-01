Pour le moment et sur 14 mois, les Xbox Series sont toujours le plus gros succès de la marque Pour le moment et sur 14 mois, les Xbox Series sont toujours le plus gros succès de la marque

Toujours très silencieux en matière de chiffres, quelque part aussi parce que le nerf de la guerre se situe maintenant dans les abonnements Game Pass, Microsoft annonce néanmoins par l'intermédiaire de Phil Spencer (auprès du New York Times) que la gamme Xbox Series se vend actuellement mieux que les précédentes Xbox sur le même laps de temps, donc environ 14 mois depuis le lancement.



En retournant plusieurs années en arrière, cela signifie que la « New Gen » du constructeur s'est écoulée à plus ou moins 11 millions d'unités à travers le monde, la Xbox One ayant passé les 10 millions en 1 an. Une bonne performance vu les énormes problèmes de stocks, mais sans surprise un retard notable face à son concurrente : la PlayStation 5 tournait déjà à 13,4 millions à la date arrêtée du 31 septembre 2021.