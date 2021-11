Charts UK : Mario Kart 8 Deluxe, toujours roi de la Switch (et Minecraft bientôt prince) Charts UK : Mario Kart 8 Deluxe, toujours roi de la Switch (et Minecraft bientôt prince)

Nous aurons le compte-rendu d'autres plus gros pays dans les temps à venir dont surtout celui des USA courant novembre, mais c'est donc avec le Royaume-Uni que l'on débute le bilan du Black Friday, uniquement avec du physique pour le moment mais suffisant pour se rendre compte de l'indécence constante de Mario Kart 8 Deluxe, increvable et qui se permet un boost de 567 % grâce à une offre combinée avec la console qui va avec ?



Parmi les boosts physiques :



+145 % pour FIFA 22

+258 % pour Minecraft Switch

+419 % pour Guardians of the Galaxy

+94 % pour Animal Crossing : New Horizons

+49 % pour Far Cry 6

+190 % pour Metroid Dread

+105 % pour Mario Party Superstars



Mais aussi :



- 900.000 jeux boîtes vendus la semaine dernière au Royaume-Uni

- C'était 1 million pour le Black Friday 2020

- environ 500.000 jeux boîtes… sont sur Switch



Enfin, petite anecdote : uniquement pour ce qui concerne le physique, Minecraft Switch vient de dépasser Zelda : Breath of the Wild, et s'apprête à piquer la place de Super Mario Odyssey, ce qui fera du titre de Microsoft (et oui), le troisième plus gros succès Switch en boîte sur ce territoire, derrière Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons.



1. Mario Kart 8 Deluxe (+6)

2. FIFA 22 (+3)

3. Minecraft Switch (+9)

4. COD Vanguard (=)

5. Marvel's Guardians of the Galaxy (+12)

6. Pokémon Diamant Scintillant (-5)

7. Just Dance 2022 (+3)

8. Animal Crossing : New Horizons (+3)

9. Far Cry 6 (-1)

10. Mario Party Superstars (+3)