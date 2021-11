Nick Baker relance la folle rumeur d'un remake (ou remaster) de Chrono Cross

La rumeur existe depuis quelques temps, aussi folle soit-elle, et vient comme bien d'autres titres encore non officialisées du fameux GeForce Leak : un remake deserait en préparation. Ou plutôt un « remaster » même si aujourd'hui, les termes sont devenus bien flous pour différencier l'un de l'autre.Et si on en reparle, c'est parce que Nick Baker, insider reconnu et co-fondateur de XboxEra a confirmé l'information, rebondissant sur l'article de VGC qui déclarait que PlayStation compterait annoncer un « grand jeu » le mois prochain, donc pourquoi pas durant les Game Awards.Autre élément de la rumeur si vous êtes passés à coté :- La compositrice Éabha McMahon a déclaré travailler sur l'OST d'un mystérieux jeu coté PlayStation.- Ses travaux ont été faits en collaboration avec Michael McGlynn et sa fille.- « Coïncidence », quelques jours avant cela, Yasunori Mitsuda (compositeur de, l'original) a publié une photo de Michael McGlynn et sa fille.Détail tout de même : Nick Baker a entendu selon les sources que bien qu'affilié à PlayStation pour la présentation (et donc le marketing en partie), aucune exclusivité ne serait à l'ordre du jour et on parle bien d'un titre multi-supports. En revanche, on peut très bien se limiter au combo PC/PS5(/PS4 ?), ou éventuellement ratisser large, même sur Switch selon l'aspect du projet.