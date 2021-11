Charts UK : Pokémon est premier (surprenant) Charts UK : Pokémon est premier (surprenant)

Encore des charts mais pas pour le même territoire puisqu'on va maintenant revenir sur le Royaume-Uni avec forcément le lancement de Pokémon Diamant Brillant et Pokémon Perle Scintillante, avec en bilan :



- Lancement 26 % moindre que Epée & Bouclier (en physique)

- 13 % mieux que Let's Go

- Les deux versions combinées incarnent le meilleur lancement Switch de l'année

- Et deuxième meilleur lancement tous supports confondus, derrière FIFA 22

- Pour comprendre la puissance du phénomène toujours actif, malgré la simplicité graphique du produit, Pokémon Perle Scintillante (la version la moins vendue des deux) a fait mieux en 2 jours que Metroid Dread en 7 semaines, pourtant record de la franchise



Et sinon :



- Battlefield 2042 fait 59 % moins que Battlefield V mais cela ne signifie plus rien avec la part grandissante du dématérialisé.

- Le Black Friday a aussi bien servi à Spider-Man : Miles Morales (en promo et en pack) qu'aux jeux Ubisoft.



1. Pokémon Diamant Brillant (NEW)

2. Pokémon Perle Scintillante (NEW)

3. Battlefield 2042 (NEW)

4. Call of Duty : Vanguard (-3)

5. FIFA 22 (-3)

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales (+8)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

8. Far Cry 6 (+3)

9. Pokémon Diamant Brillant & Perle Scintillante – Double Pack (NEW)

10. Just Dance 2022 (+5)