Japon : Nintendo se prépare à des problèmes d'approvisionnement coté Switch

Alors que la Switch effectue une excellente année au Japon avec désormais 21,4 millions de ventes au dernier rapport publié à l'instant, s'apprêtant sous peu à intégrer le top 5 des plus grands succès sur ce territoire en dépassant la PlayStation première du nom (21,6 millions), on nous signale qu'un ralentissement devrait bientôt avoir lieu.



Les sources de Bloomberg indique en effet que Nintendo est en train de faire face à de gros problèmes d'approvisionnement (évidemment lié à la crise des composants) et que les stocks vont être moindre au moins jusqu'à début 2022.



Pas de bol à l'approche d'un nouveau Mario Party et surtout du remake de Pokémon Diamant & Perle, mais gageons que la firme s'en remettra sans problème, avec la perspective de dépasser le total de la PlayStation 2 (23,1 millions) et la Nintendo 3DS (24,6 millions) d'ici un an.