Horizon Forbidden West : face à la polémique, Sony accordera ''une dernière fois'' l'upgrade gratuite

Assurément pour des raisons d'image, et peut-être aussi pour éviter une éventuelle class-action aux USA, Sony a décidé de faire un rapide 180° sur l'affaire de l'upgrade PS4/PS5 de Horizon : Forbidden West, ou plutôt l'absence d'upgrade puisque l'unique moyen de passer de l'un à l'autre était de chopper une version numérique Deluxe à 89,99€.



Sony aurait pu en rester là malgré la gronde, car ce n'est pas non plus le seul éditeur à jouer cette pratique, mais c'était sans compter la remise en avant des propos de Jim Ryan en septembre 2020 qui avait promis officiellement que le titre de Guerilla aurait droit à une upgrade gratuite et sans condition.



Un peu pris au dépourvu, ce même Jim Ryan a donc annoncé ce week-end que, réflexion faite, parole sera tenue mais disons… à titre exceptionnel. Car on nous prévient de suite que Horizon Forbidden West sera le dernier titre first-party PS5 à bénéficier de cette offre (pourtant constante chez la concurrence directe) et que pour God of War et Gran Turismo 7 par exemple, ce sera 10€ l'upgrade. Au moins c'est transparent cette fois.