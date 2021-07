Sony confirme que l'acquisition de Nixxes a pour but de pousser les portages PC Sony confirme que l'acquisition de Nixxes a pour but de pousser les portages PC

On s'en doutait déjà mais Sony n'a pas voulu entretenir un pseudo-suspense : la récente acquisition du studio Nixxes Software n'a aucunement pour but d'en faire une nouvelle boîte de production software indépendante des autres, mais bien de lancer une équipe spécialement consacrée à des portages de jeux PlayStation sur PC.



La confirmation a eu lieu dans une interview accordée au magazine Famitsu, renforçant la politique de Sony pour s'implémenter ailleurs qu'en dehors de ses propres supports (n'oublions pas les nouveaux objectifs sur mobile) et reste donc à voir quels seront le ou les prochains élus à aller se balader sur Steam et/ou l'Epic Games Store.