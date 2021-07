Steam Deck : les stocks de lancement déjà vidés Steam Deck : les stocks de lancement déjà vidés

On ignore combien de « Steam Deck » Valve comptait mettre à disposition de public pour le lancement mondial prévu en décembre, mais toujours est-il que désormais, quoi qu'il arrive, il est inutile d'espérer y toucher cette année si vous n'avez pas validé la réservation de votre machine : il n'y a plus rien en stock.



La société avait tout fait pour mettre en place des mesures anti-scalpers, ce qui n'empêche pas de déjà voir des machines sur des sites de revente à plus de 1000 boules, et la boutique en ligne prévient qu'à partir de maintenant, toute nouvelle précommande ne proposera la livraison qu'à partir du « premier trimestre 2022 », sans même apporter davantage de précisions.



Au moins, on dira que le futur lancement est théoriquement un succès...