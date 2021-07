PS Store : Cyberpunk 2077 premier des ventes PS4 en juin, sur tous les territoires PS Store : Cyberpunk 2077 premier des ventes PS4 en juin, sur tous les territoires

Visiblement, beaucoup n'étaient pas au courant du fait que Cyberpunk 2077 existait en boîte sur supports PlayStation (et même parfois dans de belles promos) puisque le dernier rapport de Sony indique que le retour du titre sur le PlayStation Store l'a classé (en seulement 9 jours) numéro 1 des ventes numériques de juin, aussi bien en Europe comme aux USA… et même au Japon. Comme quoi, on peut tout pardonner, quand des efforts sont faits derrière.



De quoi donner un nouvel élan aux ventes dont le quota est toujours officiellement de 13 millions, quand bien même les chiffres datent de décembre dernier et jamais CD Projekt n'a encore voulu proposer de MAJ sur le sujet.



Bon pour info obvious, c'est évidemment le top PS4, celui sur PS5 étant sans surprise dominé par Ratchet & Clank : Rift Apart, principal morceau de la console le mois dernier.