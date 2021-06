[Rumeur] Une version Director's Cut de Ghost of Tsushima en approche (également sur PS5) [Rumeur] Une version Director's Cut de Ghost of Tsushima en approche (également sur PS5)

Quelques rumeurs ont récemment évoqué l'arrivée en fin d'année (voire en début d'année prochaine) d'un Ghost of Ikishima, extension stand-alone de Ghost of Tsushima et un nouvel indice pourrait mener à une officialisation prochaine : l'organisme de classification ESRB vient d'enregistrer un Ghost of Tsushima : Director's Cut sur PlayStation 4 mais aussi PlayStation 5.



Le multi étant offert gratuitement, la logique voudrait donc que cette édition intègre le jeu de base et cette fameuse extension et on va maintenant patienter jusqu'à une annonce en bonne et due forme… à l'occasion d'un State of Play ?